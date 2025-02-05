Суд заново відкрив справу про розкриття візової інформації принца Гаррі

Якщо з'ясують, що він збрехав, його можуть вислати з США.

Інформація про американську візу британського принца Гаррі може бути розкритою – відповідний запит до суду надала організація Heritage Foundation. Вона позивається до Департаменту внутрішньої безпеки з вимогою отримати доступ до візових документів принца, аби з'ясувати, чи не збрехав він у заяві на її отримання, пише The Times.

У 2023 принц у мемуарах зізнався, що вживав декілька видів наркотиків. За американським законодавством він би мав повідомити про це перед тим, як у 2020 переїхати до Каліфорнії разом з дружиною, популярною американською акторкою Меган Маркл.

Суд вже відхиляв подібне прохання у вересні, але з поверненням Дональда Трампа організація вирішила поновити позов, сподіваючись на зміну політичного клімату. Суддя Карл Ніколс погодився перевідкрити справу та постановив юристам усіх сторін процесу прибути до суду на 2 годину в середу.

Раніше він постановив, що британський герцог має право на захист персональних даних так само, які і інші мігранти.

Директор аналітичного Центру свободи Маргарет Тетчер Найл Гардінер сказав, що перемога Трампа на виборах "змінила ситуацію", оскільки Гаррі більше не буде "захищений" з боку уряду Джо Байдена. Він закликав президента-республіканця втрутитися у справу, стверджуючи, що документи покажуть, що герцог або надав неправдиву інформацію у своїх формах, або отримав преференцію.

У випадку негативного для Гаррі рішення суду його можуть змусити покинути США.

"Дональд Трамп відкриває нову еру суворого прикордонного контролю, і принца Гаррі слід повністю притягнути до відповідальності, оскільки він зізнався у широкому вживанні незаконних наркотиків", — сказав Гардінер.