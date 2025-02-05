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Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими

Вона впевнена, що всі чотири інциденти не могли бути ненавмисними. 

Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими
танкер Eagle S
Фото: скриншот відео

Фінська міністерка закордонних справ не виключає, що за атаками на кабелі в Балтійському морі стоять Росія та Китай, пише The Times. Вона вважає, що випадковість пошкодження чотирьох кабелів та трубопроводів за три місяці є дуже малоймовірною. 

Валтонен сказала, що російський тіньовий флот становить "значну загрозу" для країн у регіоні. Як відомо, з листопада комерційні танкери, пов'язані з Росією і КНР, пошкодили чотири трубопроводи і кабелі – вони скинули на них якорі. 

Танкер Eagle S під прапором островів Кука пошкодив кабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Фінляндія арештувала це судно, але його власники звинуватили країну в викраденні. 

У листопаді китайське судно Yi Peng 3, як вважається, перерізало два кабелі: BCS East-West Interlink та C-Lion1. 

У січні телекомунікаційний кабель між Швецією та Латвією обірвало вантажне судно Vezhen, яке належить болгарській компанії. Шведські слідчі дійшли висновку, що кабель перерізали випадково.

В інтерв’ю The Times під час візиту до Лондона Валтонен сказала, що "дуже малоймовірно", що всі чотири інциденти були випадковими, хоча вона визнала, що тіньовий флот також був "досить новим явищем".

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