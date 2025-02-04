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Танкер, що пошкодив кабелі зв’язку між Фінляндією та Естонією, залишили під арештом

Відповідне рішення ухвалив столичний апеляційний суд Фінляндії.

Танкер, що пошкодив кабелі зв’язку між Фінляндією та Естонією, залишили під арештом
фінський вертоліт супроводжує танкер Eagle S, 28 грудня 2024
Фото: EPA/UPG

Столичний апеляційний суд Фінляндії залишив під арештом танкер Eagle S, якого підозрюють у пошкодженні електрокабеля та чотирьох кабелів зв'язку, передає «Інтерфакс-Україна».

Таким чином апеляція підтвердила рішення окружного суду Гельсінкі щодо арешту.

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Як відомо, 28 грудня 2024 року поліція затримала танкер, що плаває під прапором Островів Кука, через підозри, що він пошкодив електричний кабель Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири телекомунікаційні кабелі між країнами.

Нафтовий танкер відправили у територіальні води Фінляндії. Він наразі перебуває на якорі біля міста Порвоо. Влада Фінляндії та Естонії вважають, що судно є частиною російського «тіньового флоту».

  • 25 грудня минулого року фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
  • Тоді у Fingrid заявили, що ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
  • На початку цього року Центральна кримінальна поліція KRP повідомила, що судно було затримане, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. 
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