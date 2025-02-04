Танкер, що пошкодив кабелі зв’язку між Фінляндією та Естонією, залишили під арештом

Столичний апеляційний суд Фінляндії залишив під арештом танкер Eagle S, якого підозрюють у пошкодженні електрокабеля та чотирьох кабелів зв'язку, передає «Інтерфакс-Україна».

Таким чином апеляція підтвердила рішення окружного суду Гельсінкі щодо арешту.

Як відомо, 28 грудня 2024 року поліція затримала танкер, що плаває під прапором Островів Кука, через підозри, що він пошкодив електричний кабель Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири телекомунікаційні кабелі між країнами.

Нафтовий танкер відправили у територіальні води Фінляндії. Він наразі перебуває на якорі біля міста Порвоо. Влада Фінляндії та Естонії вважають, що судно є частиною російського «тіньового флоту».