Британія оголосила нову допомогу Україні – 55 млн фунтів

Велика Британія оголосила нову допомогу Україні вартістю в 55 млн фунтів стерлінгів (близько $68 млн). Підтримка приурочена до сторіччя британсько-українського партнерства, йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

3 млн фунтів з оголошеної суми підуть на закупівлю і постачання українського зерна до Сирії. Очікується, що це допоможе найвразливішим верствам населення.

17 млн підуть на інноваційні енергетичні проєкти для відновлення та стійкості енергетичної системи.

"Конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британськими, українськими та міжнародними компаніями та дослідницькими установами для пошуку стійких, масштабованих та сталих енергетичних рішень майбутнього", – повідомили в уряді.

10 млн спрямують на оновлення, перебудову і реформування української економіки в майбутньому.

Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії використають для зміцнення більш інклюзивних, ефективних соціальних систем і послуг. Йдеться про потреби жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та маргіналізованих груп, а також забезпечення безпечної та люблячої сім’ї для кожної дитини.

"Підтримка, про яку було оголошено сьогодні, базується на значних результатах Великої Британії як провідного двостороннього донора, який виділив 977 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу, включно з 477 мільйонами фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні та регіону з початку повномасштабного вторгнення. Ми надамо 282 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку на 2024-2025 роки, на додаток до зобов’язань прем’єр-міністра надати 3 мільярди фунтів стерлінгів військової підтримки Україні цього року", – йдеться у повідомленні.

Британська програма SPIRIT зміцнить стійкість України проти російської агресії, допомагаючи Україні будувати стійкіше, процвітаюче та безбар’єрне майбутнє для всіх.

Британія також розробила нову схему перевірки зерна, аби з'ясовувати, чи не було воно викрадене росіянами з окупованої території.

Під час візиту міністр закордонних справ Девід Леммі повинен зустрітися з українським президентом, міністром закордонних справ, прем'єр-міністром та віцепрем'єркою, аби підтвердили підтримку.

"Наша підтримка України залишається незламною. Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у боротьбі з Росією, так і за її межами, з нашими довгостроковими відносинами, зміцненими 100-річним партнерством", – сказав Леммі.