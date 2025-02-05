У Таджикистані до в'язниці відправили експолітиків та журналістку у справі про держпереворот

Фігурантів засудили від 17 до 27 років тюрми.

Ексміністр закордонних справ Таджикистану Хамрохон Заріфі (справа) та тодішній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс

Верховний суд Таджикистану виніс вироки у справі про спробу держперевороту. Серед засуджених є колишні чиновники, політики та журналістка.

Про це пише Радіо Свобода.

Зокрема, засудили до 27 років колишнього міністра закордонних справ Таджикистану Хамрохона Заріфі. А ексначальника управління інформації, преси, аналізу та планування зовнішньої політики міністерства закордонних справ країни Абдулфайза Атої засуджено до 17 років.

До 18 років позбавлення волі засуджено колишнього голову Верховної Ради Таджикистану Акбаршо Іскандарова.

Колишнього лідера Демократичної партії Таджикистану та колишнього депутата парламенту Саїдджафара Усмонзода засуджено на 27 років ув’язнення. По 18 років позбавлення волі отримали колишній заступник голови Демократичної партії Таджикистану Ахмадшох Комілзода та перший заступник голови Соціал-демократичної партії Таджикистану Шокірджон Хакімов.

Полковника Державного комітету національної безпеки Таджикистану у відставці Нураміна Ганізода також засуджено на 18 років ув’язнення.

Суд також ухвалив вирок журналістці Рухшоні Хакімової, яка є племінницею Шокірджона Хакімова. Їй призначили 8 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Проте невідомо, у чому саме її звинувачують, бо матеріали справи засекретили. Імовірно, приводом для кримінального переслідування могла стати публікація Хакімової про вплив Китаю на Таджикистан.

Арешти колишніх чиновників та політиків розпочалися влітку 2024 року. Сам судовий процес у справі про спробу держперевороту розпочався у листопаді того ж року. Засідання відбуваються у закритому режимі на території СІЗО, а адвокати не діляться подробицями справи через підписку про нерозголошення.