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Сибіга розраховує на розмову з держсекретарем США Рубіо найближчим часом

Голова МЗС наразі очікує на підтвердження.

Сибіга розраховує на розмову з держсекретарем США Рубіо найближчим часом
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує на підтвердження організації розмови з державним секретарем США Марком Рубіо і розраховує на її проведення "у короткій перспективі".

Про це він заявив на спільній із головою МЗС Великої Британії Девідом Леммі пресконференції, повідомляє Укрінформ

"На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтвердження розмови з моїм американським колегою Марком Рубіо. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюсь, що ця розмова буде проведена у короткій перспективі", – сказав Сибіга.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро запросив його на зустріч міністрів закордонних справ певних країн Європейського Союзу, яка відбудеться в Парижі. Сибіга нагадав, що це буде вже третя зустріч у такому форматі – перша була у Варшаві, друга в Берліні. 

Голова МЗС зазначив, що ці зустрічі "дуже відверті та предметні" і фокусуються на всіх аспектах, пов’язаних із безпекою в регіоні, трансатлантичною безпекою і безпекою України.

"У мене немає інформації щодо участі Рубіо у засіданні в Парижі. Але якщо буде Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції, я розраховую на зустріч із ним у рамках перебування та участі в ній", – зазначив Сибіга.

  • 12 лютого в Парижі запланована зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Веймар плюс", на якій має бути присутній Рубіо. 
  • Мюнхенська безпекова конференція відбудеться з 14 по 16 лютого. Її очолить колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Повідомлялося, що в конференції візьме участь спецпредставник Трампа Кіт Келлог. 
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