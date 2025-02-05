Сибіга розраховує на розмову з держсекретарем США Рубіо найближчим часом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує на підтвердження організації розмови з державним секретарем США Марком Рубіо і розраховує на її проведення "у короткій перспективі".
Про це він заявив на спільній із головою МЗС Великої Британії Девідом Леммі пресконференції, повідомляє Укрінформ.
"На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтвердження розмови з моїм американським колегою Марком Рубіо. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюсь, що ця розмова буде проведена у короткій перспективі", – сказав Сибіга.
Він також повідомив, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро запросив його на зустріч міністрів закордонних справ певних країн Європейського Союзу, яка відбудеться в Парижі. Сибіга нагадав, що це буде вже третя зустріч у такому форматі – перша була у Варшаві, друга в Берліні.
Голова МЗС зазначив, що ці зустрічі "дуже відверті та предметні" і фокусуються на всіх аспектах, пов’язаних із безпекою в регіоні, трансатлантичною безпекою і безпекою України.
"У мене немає інформації щодо участі Рубіо у засіданні в Парижі. Але якщо буде Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції, я розраховую на зустріч із ним у рамках перебування та участі в ній", – зазначив Сибіга.
- 12 лютого в Парижі запланована зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Веймар плюс", на якій має бути присутній Рубіо.
- Мюнхенська безпекова конференція відбудеться з 14 по 16 лютого. Її очолить колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Повідомлялося, що в конференції візьме участь спецпредставник Трампа Кіт Келлог.