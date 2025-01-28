Норми про заборонені системи штучного інтелекту почнуть діяти у ЄС з 2 лютого

Правила Закону про штучний інтелект щодо заборонених систем ШІ, включно зі системою розпізнавання обличь, почнуть застосовуватися у Євросоюзі 2 лютого. Про це повідомляють Euronews.

Водночас громадськість стурбована відсутністю вказівок Європейської комісії щодо заборонених систем. Компанії ще мають час до середини наступного року, щоб узгодити свою політику із більшістю положень закону, але заборона на такі системи ШІ, як соціальне оцінювання, профілювання та системи розпізнавання обличь, почне діяти раніше.

Підрозділ Управління зі штучного інтелекту Комісії, відповідальний за це питання, заявив, що розробить інструкції, щоб допомогти постачальникам у дотриманні вимог до початку 2025 року, після консультацій щодо заборонених практик, проведених у листопаді минулого року.

Однак ці документи досі не опубліковані. Представник інституції повідомив Euronews, що мета полягає в тому, щоб опублікувати керівні принципи вчасно до початку застосування цих положень 2 лютого”.

“Дійсно тривожно, що інструкції з тлумачення досі не опубліковані. Ми сподіваємося, що це не стане передвісником того, як Закон про штучний інтелект буде застосовуватися в майбутньому”, – сказала керівниця відділу політики адвокаційної групи EDRi Елла Якубовська.

Закон про штучний інтелект передбачає заборони для систем, які вважаються небезпечними через їхній потенційний негативний вплив на суспільство. Однак є низка винятків, коли суспільний інтерес переважає потенційний ризик, наприклад, у справах правоохоронних органів.

Катеріна Роделлі, політичний аналітик ЄС глобальної правозахисної організації Access Now скептично ставиться до цих винятків: “Якщо заборона містить винятки, це вже не заборона”.

“Винятки переважно є корисними правоохоронним і міграційним органам, дозволяючи їм використовувати ненадійні та небезпечні системи, такі як детектори брехні, інтелектуальні поліцейські програми або системи профілювання в міграційних процедурах”, ‒ сказала вона.

Якубовська з EDRi має схожі занепокоєння та побоюється, що “деякі компанії та уряди спробують використати це для продовження розробки та впровадження неприйнятно шкідливих систем ШІ”.

Додамо, ці проблеми активно обговорювалося під час переговорів щодо Закону ЄС про штучний інтелект, коли законодавці вимагали суворої заборони систем розпізнавання облич.

Національні регулятори

Закон про штучний інтелект матиме екстратериторіальну сферу дії, а це означає, що компанії, які не розташовані в ЄС, можуть підпадати під дію його положень. За порушення Закону компанії можуть бути оштрафовані на суму до 7% світового річного обороту.

Більшість положень Закону про штучний інтелект застосовуватимуться наступного року, що дозволить підготувати стандарти та інструкції.

Тим часом країни-члени ЄС мають до серпня цього року створити свої національні регулятори, яким буде доручено нагляд за Законом про штучний інтелект. Деякі країни вже розпочали підготовчі дії та доручили нагляд органам із захисту даних або телекомунікацій.