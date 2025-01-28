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Google змінить на своїх мапах назви об'єктів, перейменованих Трампом

Але для Мексики будуть особливі правила. 

Google змінить на своїх мапах назви об'єктів, перейменованих Трампом
Google
Фото: EPA/UPG

Компанія Google виконає рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про перейменування гори Деналі та Мексиканської затоки, відобразивши нові назви на своїх мапах.

Як пише Deutsche Welle, техногігант заявив, що має "тривалу практику внесення змін до відображення географічних об'єктів, коли вони оприлюднені в офіційних урядових джерелах". Власники найпопулярнішого пошуковика планети чекають на момент, коли перейменування буде зафіксовано у Системі географічних назв Сполучених Штатів. Тоді в американських користувачів з'являться на мапах гора Мак-Кінлі та Американська затока.

Натомість у Мексиці Google відображатиме стару та загальновживану назву водного об'єкта. А для решти країн світу програма демонструватиме одразу два варіанти. 

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