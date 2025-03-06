Федоров: послуга "Дозвіл на зброю" у “Дії” зараз у бета-тесті

Найближчим часом у “Дії” з'явиться послуга "Дозвіл на зброю".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає DW.

"Я хочу анонсувати послугу в "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що цього місяця, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті", - сказав Федоров.

Він уточнив, що у “Дії” можна буде подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї. Також там можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо, щоб пред'явити за потреби.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", - запевнив Федоров.