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Федоров: послуга "Дозвіл на зброю" у “Дії” зараз у бета-тесті

Запустити послугу сподіваються цього місяця.

Федоров: послуга "Дозвіл на зброю" у “Дії” зараз у бета-тесті
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінцифри

Найближчим часом у “Дії” з'явиться послуга "Дозвіл на зброю".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає DW.

"Я хочу анонсувати послугу в "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що цього місяця, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті", - сказав Федоров.

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Він уточнив, що у “Дії” можна буде подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї. Також там можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо, щоб пред'явити за потреби. 

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", - запевнив Федоров.

  • Раніше повідомлялось, що до кінця січня 2025 року в застосунку "Дія" відображатимуться електронні дозволи, а також інформація про зареєстровану зброю у тих власників, які мають на руках паперові дозволи із чинними термінами дії та дані щодо яких оцифровані підрозділами поліції.
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