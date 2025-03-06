Axios: російська дезінформація продовжує впливати на роботу основних чат-ботів на основі ШІ

Російська дезінформаційна кампанія продовжує впливати на роботу основних чат-ботів на основі штучного інтелекту.

Про це свідчать дані нового звіту NewsGuard, передає Axios.

Дослідження провели на тлі повідомлень про те, що США припиняють деякі свої зусилля щодо протидії російській кіберактивності.

NewsGuard повідомляє, що дезінформаційна мережа під назвою «Правда», яка базується в Москві, поширює брехню в інтернеті.

Замість безпосередньо впливати на людей, мережа прагне вплинути на результати роботи ШІ чат-бота.

За даними American Sunlight Project, минулого року було опубліковано понад 3,6 млн статей, які потрапили до провідних західних чат-ботів.

«Наповнюючи результати пошуку та веб-пошукові роботи прокремлівською брехнею, мережа спотворює те, як великі мовні моделі обробляють і репрезентують новини та інформацію», — йдеться у звіті NewsGuard.

Newsguard також повідомила, що вивчила 10 основних чат-ботів, включаючи розробки Microsoft, Google, OpenAI, You.com, xAI, Anthropic, Meta, Mistral та Perplexity, і виявила, що у третині випадків вони повторно використали аргументи, висловлені російською мережею «Правда».

Вона, до речі, поширила не менш ніж 207 хибних тверджень, багато з яких пов'язані з Україною.

Росія запустила «Правду» у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну і з того часу розширилася до 49 країн та десятків мов.

Зі 150 сайтів мережі близько 40 — російськомовні, які використовують доменні імена, що посилаються на різні регіони України.

NewsGuard стверджує, що «Правда» сама не виробляє оригінальний контент, а натомість збирає контент від інших, включаючи російські державні ЗМІ та прокремлівських впливових осіб.