Робота над дорожньою картою щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв триває, але вона не буде представлена у цьому місяці, як планувалося.

Європейський Союз призупинить заплановану публікацію довгоочікуваної пропозиції припинити свою залежність від викопного палива та ядерних технологій Москви, оскільки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне нормалізувати відносини з Росією та нав’язати свою версію миру в Україні, пише Politico.

Робота над дорожньою картою щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв триває, але вона не буде представлена пізніше цього місяця, як планувалося, сказав Politico високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

«Ми все ще рухаємося вперед із Дорожньою картою, вона готується, але час змінився у світлі останніх геополітичних подій. Дату буде повідомлено згодом».

Раніше комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен обіцяв висунути конкретні пропозиції щодо виключення російської нафти, газу та ядерного палива з енергетичних систем ЄС протягом перших 100 днів свого мандата, однак тепер цей строк відкладено.

Зараз ЄС веде переговори з адміністрацією Трампа, які, ймовірно, включатимуть зобов’язання щодо збільшення імпорту американського газу, тоді як двосторонні переговори Вашингтона з Росією в останні тижні викликали невизначеність щодо майбутніх економічних відносин між Кремлем і Заходом.

«Ми повинні пам’ятати, що ми не змогли б зменшити залежність від Росії без енергоносіїв з … США», – сказав Йоргенсен в інтерв’ю POLITICO в грудні. «Вони дійсно були нашими друзями, і я сподіваюся, звичайно, що ми будемо продовжувати дружити».

Зауважимо, що під час свого нещодавнього виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп зазначив, що за 3 роки великої війни Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу (21,9 млрд євро), ніж на захист України (18,7 млрд євро).