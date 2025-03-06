Євродепутати закликали короля Бельгії конфіскувати €250 млрд заморожених росактивів

Європейські депутати підписали відкритий лист до короля Бельгії Філіпа І, у якому закликають конфіскувати 250 мільярдів євро заморожених російських активів та передати ці гроші Україні.

Лист опублікував євродепутат із Латвії Ріхардс Кольс у соцмережі Х.

"Бельгія несе надзвичайну відповідальність і має унікальну можливість продемонструвати лідерство, вилучивши заморожені російські активи, що зберігаються на території Бельгії, і передавши їх безпосередньо Україні. Ми закликаємо вас підтримати цей крок і закликаємо бельгійський уряд діяти негайно", – йдеться у листі.

Депутати додали, що зараз у Бельгії зберігається найбільший обсяг в ЄС заморожених російських активів і він перевищує 250 мільярдів євро. Депутати наголошують, що ці кошти, більшість з яких зберігаються в Euroclear, не є звичайними фінансовими інструментами, а прибутком держави, відповідальної за ведення жорстокої агресивної війни, вчинення систематичних звірств і порушення найфундаментальніших принципів міжнародного права.

"Кожен день, коли ці активи залишаються бездіяльними, є днем, коли Росія виграє від обережності Бельгії. Є як закон, так і моральний імператив діяти. Міжнародне право визнає право держав захоплювати активи агресора для компенсації жертвам і фінансування реконструкції", – зазначається у зверненні.

Депутати нагадали про конфіскації активів, пов’язаних з Іраком і Лівією.

"Крім того, це не просто юридичний вибір, це перевірка європейської рішучості. Бельгія може і повинна подавати приклад, показуючи, що європейські цінності – це не просто сформульовані принципи з наслідками", – наголосили парламентарі.

За словами депутатів, доходи, отримані від цих заморожених активів, вже сприяють підтримці України і демонструють визнання Бельгією "зв’язку між російськими багатствами та українськими стражданнями". Однак цього недостатньо, бо потреби України у відбудові, протиповітряній обороні та економічній підтримці значно перевищують надходження, і повна конфіскація і передача російських активів є "єдиною пропорційною відповіддю на масштаби російської агресії та потреби України".

"Ми закликаємо Бельгію діяти не тому, що це правильно, а також тому, що Європа стоїть на небезпечному роздоріжжі. Оскільки санкції проти Росії мають бути продовжені в червні, виникли серйозні сумніви щодо єдності всіх держав-членів ЄС у збереженні твердої позиції проти Кремля. І наші партнери, і наші супротивники уважно спостерігають за переломами в європейському вирішенні, і наслідки відчують далеко за межами України", – зазначено у листі.

Тому короля закликали публічно підтримати негайний законний арешт і передачу цих активів Україні, а також заохочувати бельгійський уряд підтримувати цю політику на багатьох національних рівнях і рівнях ЄС.