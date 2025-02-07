Бельгія виділить Україні 1,7 млрд євро податків від заморожених активів РФ , — ЗМІ

Бельгія спрямує 1,7 млрд євро податків від заморожених російських активів Euroclear на допомогу Україні.

Про це пише бельгійське видання VRT.

Як пише видання, минулого року заморожені активи РФ гіганта цінних паперів Euroclear принесли Бельгії 1,7 млрд євро податкових надходжень, згідно з річними цифрами компанії.

Гроші уряд Бельгії спрямує на допомогу Україні. Загальна сума заблокованих у Euroclear російських активів становить близько 183 млрд євро.

Компанія Euroclear надавала фінансові послуги російським компаніям та уряду, але всі трансакції були заморожені після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України та потрапила під міжнародні санкції у відповідь на агресію. Російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені і наразі недоступні для російських суб’єктів.

Відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, призначених для України.