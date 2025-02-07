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У бюджеті на програму виробництва і закупівлі зброї передбачили щонайменше 739 млрд грн

Денис Шмигаль заявив, що роблять ставку на закупівлю саме української зброї.

У бюджеті на програму виробництва і закупівлі зброї передбачили щонайменше 739 млрд грн
засідання уряду 7 лютого 2025 року
Фото: КМУ

У 2025 році фіксують рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. Мова йде про щонайменше 739 млрд грн.

Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що ставку зроблять на закупівлю саме української зброї і запроваджуватимуть довгострокові контракти.

«Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств — це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання. Перші трирічні контракти були підписані минулого року. Цьогоріч стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки», - сказав глава уряду.

  • Минулого місяця Шмигаль заявив, що у 2025 році приділятимуть особливу увагу далекобійності та ракетній програмі. Зеленський розпорядився, аби виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.
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