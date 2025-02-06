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Китай поскаржився на США у Світову організацію торгівлі

Але вплинути на тарифну політику Штатів це не допоможе.

Китай поскаржився на США у Світову організацію торгівлі
Фото: EPA/UPG

Влада Китаю подала офіційну скаргу до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням 10-відсоткового мита на товари з боку Сполучених Штатів.

Як пише BBC, у документі Пекін звинувачує Вашингтон у використанні "необґрунтованих та неправдивих аргументів" щодо ролі Китаю у торгівлі наркотиком фентанилом - саме таку офіційну причину тарифних змін озвучив президент США Дональд Трамп, підписуючи відповідний указ.

Китай називає заходи з боку Штатів "дискримінаційними та протекціоністськими" та вважає, що вони порушують торговельні правила. 

Експерти зазначають, що швидкість звернення Пекіна до СОТ свідчить про готовність комуністичної влади країни до ведення повноцінної торговельної війни зі США. При цьому сама скарга не матиме відчутних наслідків, адже арбітражна панель організації зараз фактично не здатна функціонувати.

 

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