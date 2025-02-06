"Північний потік-2" може відновити роботу - але не з природним газом

Німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення.

Як пише видання Handelsblatt, замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.

Попри відсутність офіційних заяв щодо подальшої долі "Північного потоку-2", федеральний уряд, як стверджують ЗМІ, не має наміру залишати це питання напризволяще. На міністрів також тисне судове рішеня, відповідно до якого компанія Nord Stream AG має бути ліквідована, якщо влада не представить план дій до 9 травня.

Журналісти також стверджують, що німецькі посадовці не виключають варіант відновлення перекачування російського газу після завершення війни в Україні та підписання мирної угоди.