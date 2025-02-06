Держсекретар США проігнорує зустріч міністрів G20 у ПАР

Очільник американської дипломатії в адміністрації Дональда Трампа Марко Рубіо сповістив медіа про те, що не має наміру бути присутнім на зустрічі міністрів закордонних справ держав "Великої двадцятки" у Південно-Африканській Республіці.

Як пише Reuters, державний секретар вирішив проігнорувати захід G20 у Йоганнесбурзі 20-21 лютого на тлі напруження, що виникло у відносинах двох країн.

Президент Дональд Трамп звинуватив владу ПАР у "дуже поганому ставленні" до "певних класів населення", вказуючи на проведення конфіскації земель у відповідності до закону про експропріацію.

Господар Білого дому пригрозив, що США "не залишаться осторонь" та припинять будь-яку фінансову підтримку африканської держави. У 2023 році обсяг державної допомоги ПАР з боку США оцінювався у 440 мільйонів доларів.