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Держсекретар США проігнорує зустріч міністрів G20 у ПАР

Дональд Трамп звинуватив країну у незаконній конфіскації земель.

Держсекретар США проігнорує зустріч міністрів G20 у ПАР
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Очільник американської дипломатії в адміністрації Дональда Трампа Марко Рубіо сповістив медіа про те, що не має наміру бути присутнім на зустрічі міністрів закордонних справ держав "Великої двадцятки" у Південно-Африканській Республіці.

Як пише Reuters, державний секретар вирішив проігнорувати захід G20 у Йоганнесбурзі 20-21 лютого на тлі напруження, що виникло у відносинах двох країн.

Президент Дональд Трамп звинуватив владу ПАР у "дуже поганому ставленні" до "певних класів населення", вказуючи на проведення конфіскації земель у відповідності до закону про експропріацію.

Господар Білого дому пригрозив, що США "не залишаться осторонь" та припинять будь-яку фінансову підтримку африканської держави. У 2023 році обсяг державної допомоги ПАР з боку США оцінювався у 440 мільйонів доларів. 

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