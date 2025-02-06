ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
ГоловнаСвіт

Повстанці з Руанди порушили власний режим припинення вогню у ДР Конго

Обіцяли не здійснювати просувань, але захопили ще один населений пункт. 

Повстанці з Руанди порушили власний режим припинення вогню у ДР Конго
Ситуація на сході ДР Конго
Фото: EPA/UPG

Група бойовиків з Руанди М23, які вторглися на територію Демократичної Республіки Конго та взяли під контроль території на сході країни, порушили власноруч оголошене перемир'я та захопили ще одне місто.

Як пише Reuters, повстанці увійшли до шахтарського поселення Ньябібве, що за 70 кілометрів від столиці провінції Південний Ківу - міста Букаву. Раніше учасники вторгнення стверджували, що не мають наміру просуватися так далеко, а у понеділок запровадили односторонній режим припинення вогню.

Лідер Альянсу ріки Конго, до складу якого входять руандці з М23, стверджує, що бойовикам довелося "захищатися після того, як на них напали". Уряд ДР Конго заявив про порушення перемир'я в нічний час та застосування проти повстанців сил регулярної армії. 

Демократичні держави світу засуджують бойові дії на сході ДР Конго, які призвели до загибелі сотень цивільних та змусили сотні тисяч стати біженцями. Дії Руанди оцінюються як порушення суверенітету сусідньої країни. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies