Повстанці з Руанди порушили власний режим припинення вогню у ДР Конго

Обіцяли не здійснювати просувань, але захопили ще один населений пункт.

Група бойовиків з Руанди М23, які вторглися на територію Демократичної Республіки Конго та взяли під контроль території на сході країни, порушили власноруч оголошене перемир'я та захопили ще одне місто.

Як пише Reuters, повстанці увійшли до шахтарського поселення Ньябібве, що за 70 кілометрів від столиці провінції Південний Ківу - міста Букаву. Раніше учасники вторгнення стверджували, що не мають наміру просуватися так далеко, а у понеділок запровадили односторонній режим припинення вогню.

Лідер Альянсу ріки Конго, до складу якого входять руандці з М23, стверджує, що бойовикам довелося "захищатися після того, як на них напали". Уряд ДР Конго заявив про порушення перемир'я в нічний час та застосування проти повстанців сил регулярної армії.

Демократичні держави світу засуджують бойові дії на сході ДР Конго, які призвели до загибелі сотень цивільних та змусили сотні тисяч стати біженцями. Дії Руанди оцінюються як порушення суверенітету сусідньої країни.