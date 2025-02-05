Балтійські країни не виключають провокацій під час відключення від спільної з РФ та Білоруссю електромережі

Країни Балтії повністю готові відключитися від електромережі, яка з'єднує їх з енергосистемами РФ і Білорусі, і приєднатися до єдиної європейської енергосистеми.

Про це повідомляє LSM.

Втім, зазначив президент Едгарс Рінкевичс, не можна виключати провокацій під час перемикання з 8 на 9 лютого.

Він запевнив, що всі установи та компанії, які відповідають за національну безпеку та електропостачання, вже працюють у посиленому режимі та продовжать працювати доти, доки електромережі не будуть синхронізовані з європейською енергосистемою.

Прем'єр-міністр Латвії зазначила, що підготовлено план дій у кризовій ситуації.

8 лютого всі країни Балтії відключаться від спільної з РФ та Білоруссю енергетичної системи. Два дні Литва, Латвія та Естонія мають працювати ізольовано від російсько-білоруської мережі, щоб перевірити всі системи. А 9 лютого синхронізуються із Європейською енергетичною системою.