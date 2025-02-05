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У Литві пройшли обшуки і затримання через порушення санкцій щодо РФ

Під час обшуків вилучили 18 автомобілів, а також виявили контрабанду сигарет. 

У Литві пройшли обшуки і затримання через порушення санкцій щодо РФ
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві працівники Кримінальної служби митниці провели обшуки у офісах компаній, які займаються перевезенням вантажів і продажем техніки у Вільнюсі та його околицях. 

Як повідомили у пресслужбі митниці Литви, затримали двох громадян Білорусі та двох громадян Литви. 

Компанії підозрюють у тому, що вони перевозили різні транспортні засоби до Росії та Білорусі всупереч міжнародним санкціям під різними приводами. 

Імовірно, загалом у 2024 році в Росії та Білорусі таким чином опинилися 30 транспортних засобів: тягачі та напівпричепи, а також елітні легкові автомобілі виробництва BMW X 3, X5, X6 і X7, Mercedes-Benz G-Class та ін. Їх загальна приблизна вартість, за попередніми даними, може сягати 1,7 млн. євро.

Хоча автомобілі залишалися зареєстрованими в Литві, вони також були зареєстровані і Росії чи Білорусі, як нові транспортні засоби.

Під час розслідування вилучили 9 вантажівок, 8 напівпричепів та один мікроавтобус, де знайшли 4 тис. пачок контрабандних білоруських сигарет. Загалом у ході розслідування у Литві вилучили 17 тягачів (і 15 напівпричепів). Загальна вартість цих автомобілів оцінюється приблизно в 1,5 млн. євро.

Підозри у порушенні міжнародних санкцій оголосили двом громадянам Білорусі, одного з яких заарештували на місяць, а іншого – на два. Іншим причетним обрали "більш м’які" запобіжні заходи.

  • Литовська митниця оштрафувала компанію-експортера автомобілів на 13,6 мільйона євро за порушення санкцій. Йдеться про компанію "Biovarda", розташовану у Вільнюсі.
  • Пізніше митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій та співпрацю із РФ. Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.
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