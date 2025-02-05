У Литві пройшли обшуки і затримання через порушення санкцій щодо РФ

Під час обшуків вилучили 18 автомобілів, а також виявили контрабанду сигарет.

У Литві працівники Кримінальної служби митниці провели обшуки у офісах компаній, які займаються перевезенням вантажів і продажем техніки у Вільнюсі та його околицях.

Як повідомили у пресслужбі митниці Литви, затримали двох громадян Білорусі та двох громадян Литви.

Компанії підозрюють у тому, що вони перевозили різні транспортні засоби до Росії та Білорусі всупереч міжнародним санкціям під різними приводами.

Імовірно, загалом у 2024 році в Росії та Білорусі таким чином опинилися 30 транспортних засобів: тягачі та напівпричепи, а також елітні легкові автомобілі виробництва BMW X 3, X5, X6 і X7, Mercedes-Benz G-Class та ін. Їх загальна приблизна вартість, за попередніми даними, може сягати 1,7 млн. євро.

Хоча автомобілі залишалися зареєстрованими в Литві, вони також були зареєстровані і Росії чи Білорусі, як нові транспортні засоби.

Під час розслідування вилучили 9 вантажівок, 8 напівпричепів та один мікроавтобус, де знайшли 4 тис. пачок контрабандних білоруських сигарет. Загалом у ході розслідування у Литві вилучили 17 тягачів (і 15 напівпричепів). Загальна вартість цих автомобілів оцінюється приблизно в 1,5 млн. євро.

Підозри у порушенні міжнародних санкцій оголосили двом громадянам Білорусі, одного з яких заарештували на місяць, а іншого – на два. Іншим причетним обрали "більш м’які" запобіжні заходи.