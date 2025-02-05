Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
ГоловнаСвіт

Bloomberg: адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні

14-16 лютого відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки, де цей план озвучить Кіт Келлог.

Bloomberg: адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Союзники США очікують, що адміністрація Дональда Трампа представить план щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня, передає Bloomberg.

План озвучить спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Підписуйтесь на наш Google News

Конференція відбуватиметься 14-16 лютого. При цьому коментарі Келлога та інших представників США за останні тижні натякають на план пошуку «миру через силу».

Серед елементів цього плану — потенційне заморожування війни та залишення окупованої російськими військами території у невизначеному стані. Також йдеться про надання Україні гарантій безпеки, які б гарантували, що РФ не зможе знову напасти.

Келлог дав зрозуміти, що США хотіли б, аби вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп показує, що доступ до критично важливих мінералів в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання війни. 

  • Кіт Келлог підтвердив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.
  • Про те, як відбувалася безпекова конференція минулого року, читайте в матеріалі LB.ua "Мюнхен-2024: тривога Європи, запевнення США і боєприпаси для України".
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies