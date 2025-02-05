Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області загинули двоє людей

Під час розборів завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла.

Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області кількість загиблих зросла до двох осіб.

Про це інформують у ДСНС Донецької області.

Під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації.

"Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій", — ідеться у повідомленні.