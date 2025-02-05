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Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області загинули двоє людей

Під час розборів завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла.

Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області загинули двоє людей
наслідки авіаудару РФ по Дружківці Донецької області
Фото: ДСНС України

Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області кількість загиблих зросла до двох осіб. 

Про це інформують у ДСНС Донецької області.

Під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації.

"Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій", — ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні вранці російська армія завдала авіаудару по Дружківці Донецької області. Через ворожий обстріл зруйнований житловий будинок, у якому перебували люди. Двоє людей отримали поранення.
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