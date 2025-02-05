Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області загинули двоє людей

Унаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області кількість загиблих зросла до двох осіб.
Про це інформують у ДСНС Донецької області.
Під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації.
"Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій", — ідеться у повідомленні.
- Сьогодні вранці російська армія завдала авіаудару по Дружківці Донецької області. Через ворожий обстріл зруйнований житловий будинок, у якому перебували люди. Двоє людей отримали поранення.