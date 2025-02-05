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За рік Сили оборони уразили 13 000 артилерійських систем армії РФ

Наразі загальні втрати артилерійських систем ворога становлять 23 тисячі.

За рік Сили оборони уразили 13 000 артилерійських систем армії РФ
Фото: скрин відео

За 2024 рік бійці ЗСУ уразили 13 тисяч артилерійських систем армії РФ.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення", — ідеться у повідомленні.

Загалом втрати ворога в артилерійських системах наразі становлять майже 23 тисячі одиниць плюс 1269 знешкоджених РСЗВ загарбників.

"Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою", — підкреслює Головком.

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