Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії у супроводі провідних чеських оборонних компаній.
За словами Умєрова, сторони обговорили конкретні кроки для прискорення постачання допомоги і розширення взаємодії.
Міністр повідомив, що зосередилися на ключових напрямках:
- виробництво та постачання боєприпасів великого калібру;
- обмін військовими Технологіями
- розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.
«Запускаємо нові спільні проєкти, які посилять наших воїнів на фронті. Один із них – виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні», - заявив Умєров.
- Торік у грудні Укроборонпром почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2.