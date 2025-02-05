Йдеться, зокрема, про виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії у супроводі провідних чеських оборонних компаній.

Фото: Facebook/Рустем Умєров зустріч Рустема Умєрова з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії

За словами Умєрова, сторони обговорили конкретні кроки для прискорення постачання допомоги і розширення взаємодії.

Міністр повідомив, що зосередилися на ключових напрямках:

виробництво та постачання боєприпасів великого калібру;

обмін військовими Технологіями

розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.

«Запускаємо нові спільні проєкти, які посилять наших воїнів на фронті. Один із них – виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні», - заявив Умєров.