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Умєров повідомив про посилення оборонної співпраці із Чехією

Йдеться, зокрема, про виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування.

Умєров повідомив про посилення оборонної співпраці із Чехією
зустріч Рустема Умєрова з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії у супроводі провідних чеських оборонних компаній.

зустріч Рустема Умєрова з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії
Фото: Facebook/Рустем Умєров
зустріч Рустема Умєрова з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії

За словами Умєрова, сторони обговорили конкретні кроки для прискорення постачання допомоги і розширення взаємодії.

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Міністр повідомив, що зосередилися на ключових напрямках:

  • виробництво та постачання боєприпасів великого калібру;
  • обмін військовими Технологіями
  • розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.

«Запускаємо нові спільні проєкти, які посилять наших воїнів на фронті. Один із них – виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні», - заявив Умєров.

  • Торік у грудні Укроборонпром почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2.
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