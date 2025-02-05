Російська армія завдала ракетного удару по Одеському району

Загинула одна людина, ще одна у важкому стані.

Ввечері 5 лютого російська армія атакувала Одеський район ракетою. Унаслідок влучання загинули люди.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні", — ідеться у повідомленні.

Обидва чоловіки випадково проходили поруч із будинком, куди влучила ракета.

На місці працюють екстрені служби.