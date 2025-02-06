Британський уряд вирішив знести башту Grenfell, пожежа в якій забрала 72 життя

За інформацією BBC, заступниця прем'єр-міністра Сполученого Королівства Анджела Рейнер повідомила родичам жертв трагедії у башті Grenfell у західному Лондоні про рішення уряду Кіра Стармера знести сумнозвісну будівлю.

Пожежа 14 червня 2017 року у 24-поверховому житловому комплексі призвела до загибелі 72 людей. Вогонь поширився блискавично через порушення правил безпеки будівництва: споруда виявилася вкритою легкозаймистими речовинами.

Комісія з розслідування інциденту дійшла висновку, що провина лежить на фірмах, які займалися зведенням та продажем нерухомості, через їхню "постійну брехню" та на чиновниках, що не змогли виявити та усунути порушення.

Упродовж майже 8 років башта залишалася мовчазним нагадуванням про трагедію та своєрідним меморіалом для тих, кого вона зачепила. Проте уряд наполягає, що через пошкодження конструкції будівля є небезпечною, тож має бути повністю знесена.

У громадській організації Grenfell United, яка об'єднує родичів жертв та постраждалих, з таким рішенням погодилися не всі. Чимало людей звинувачують владу у тому, що їхня думка була проігнорована, та наполягають на потребі зберегти башту як сакральне місце.