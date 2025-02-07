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У МВФ розповіли, на чому зосередить увагу наступна місія Фонду в Україні

Дати роботи нової місії МВФ в Україні, запланованої на лютий, ще узгоджуються.

У МВФ розповіли, на чому зосередить увагу наступна місія Фонду в Україні
Джулія Козак
Фото: Укрінформ

Наразі відомо, що представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) зосередяться, зокрема, на питаннях фіскальної й монетарної політики, стійкості боргу та реформах урядування.

Про це розповіла директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак у в контексті наступного, Сьомого перегляду програми EFF для України, передає Укрінформ.

“Що стосується наступної місії – наразі триває технічна робота щодо майбутнього огляду. Дати (візиту – ред.) місії зараз уточнюються, і коли ми їх матимемо, ми обов’язково повідомимо про це”, – зауважила представниця Фонду.

Вона також уточнила, що в рамках Сьомого перегляду місія МВФ зосередиться на обговореннях з урядом “питань фіскальної політики, включно з прогресом у мобілізації доходів, монетарної політики на 2025 рік, а також прогресу в забезпеченні відновлення стійкості боргу та фіскальної стійкості”. 

Крім того, за її словами, представники місії МВФ переглядатимуть реформи врядування, “які залишаються ключовою опорою програми EFF”.

У разі ухвалення позитивного рішення щодо Сьомого перегляду Україна може отримати доступ до близько 900 мільйонів доларів за програмою Фонду, нагадала Козак.

Попередній, Шостий перегляд виконання Україною програми EFF був завершений 20 грудня минулого року. Тоді Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення траншу в розмірі 1,1 мільярда доларів.

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Україна і МВФ у березні 2023 року домовилися про 48-місячну угоду в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для нашої країни із загальним доступом до 15,5 млрд дол. кредитних коштів. 

Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом 151,4 млрд дол. 

Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. 

Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

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