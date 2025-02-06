Педагоги з мінімальною зарплатою отримуватимуть "вчительську тисячу" додатково до неї

Якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж.

У Міністерстві освіти і науки України роз'яснили особливості нарахування "вчительської тисячі" тим педагогам, які отримають доплату до мінімальної зарплати.

Про це йдеться на "Урядовому порталі".

Виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці ("вчительська тисяча") не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі.

Із 1 січня 2025 року вчителі отримують 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року – 2600 грн (2000 грн після оподаткування). Наприкінці грудня уряд змінив назву цієї доплати із "за особливі умови роботи" на "за роботу в несприятливих умовах праці". Це зробили, щоб урегулювати неврахування цієї доплати для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру.

Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), то роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці.

Отже, цю доплату нарахують понад мінімальну заробітну плату. Тобто якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж. Учительську тисячу додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату.

У міністерстві навели приклад: учитель не має категорії, стажу роботи, отримує мінімальну надбавку за престижність (5%) і не виконує додаткової роботи, за яку передбачено доплати (класне керівництво, перевірка навчальних робіт, завідування кабінетом, робота в інклюзивному класі тощо). Тоді нарахована місячна заробітна плата (у разі навантаження 18 годин на тиждень) становитиме 7269,57 грн. Такому педагогу мають доплачувати до мінімальної зарплати 730,43 грн.

З 1 січня 2025 року встановлено доплату за несприятливі умови праці в розмірі 1300 грн. З цією доплатою нарахована заробітна плата становитиме 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).