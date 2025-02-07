​Росіяни записали "відповідь ЦРУ", в якій закликали американців шпигувати на Кремль і ГРУ

Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила відповідь на ролик американської розвідки, яка зверталася росіян у 2023 році.

Росія закликала американців шпигувати на користь Кремля. Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила відео - відповідь на ролик американської розвідки, яка зверталася росіян у 2023 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У 2023 році ЦРУ опублікувало у соцмережах відео російською мовою із закликом про співпрацю до росіян, які розчаровані у керівництві країни. На відео герой розповідає, що в минулому був десантником, а потім приєднався до військової розвідувальної служби ГРУ, щоб служити своїй країні.

"Але я швидко зрозумів, що справжній ворог всередині неї самої... Верхівка продала країну за палаци та яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю та стріляють із допотопної зброї... Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу. А еліти в неймовірно дорогих годинниках скорочують час, поки корупція та кумівство з’їдають мою країну зсередини", - каже він.

У відповідь Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила своє відео, в якому називає зусилля американців "незграбними спробами вербування російських громадян" і закликає американців зв'язуватись з російським розвідувальним відомством через закриті канали зв'язку.

У ролику під назвою "Твій вибір. Разом за Правду" зображено "американця", який нібито згадує про те, як його дід воював у Другій світовій разом із радянськими солдатами проти нацистської Німеччини. Він буцімто вирішує шпигувати на Кремль через те, що США надають Україні військову допомогу для протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

"Знаємо, що у Сполучених Штатах є багато справжніх патріотів, які не приймають підтримки корумпованої політичної кліки у Києві", - йдеться у відео.