​Росіяни записали "відповідь ЦРУ", в якій закликали американців шпигувати на Кремль і ГРУ

Росія закликала американців шпигувати на користь Кремля. Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила відео - відповідь на ролик американської розвідки, яка зверталася росіян у 2023 році.
Про це повідомляє "Голос Америки".
У 2023 році ЦРУ опублікувало у соцмережах відео російською мовою із закликом про співпрацю до росіян, які розчаровані у керівництві країни. На відео герой розповідає, що в минулому був десантником, а потім приєднався до військової розвідувальної служби ГРУ, щоб служити своїй країні.
"Але я швидко зрозумів, що справжній ворог всередині неї самої... Верхівка продала країну за палаци та яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю та стріляють із допотопної зброї... Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу. А еліти в неймовірно дорогих годинниках скорочують час, поки корупція та кумівство з’їдають мою країну зсередини", - каже він.
Почему я связался с ЦРУ: Ради Родиныhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/sBNWgc93PM— CIA (@CIA) January 22, 2024
У відповідь Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила своє відео, в якому називає зусилля американців "незграбними спробами вербування російських громадян" і закликає американців зв'язуватись з російським розвідувальним відомством через закриті канали зв'язку.
У ролику під назвою "Твій вибір. Разом за Правду" зображено "американця", який нібито згадує про те, як його дід воював у Другій світовій разом із радянськими солдатами проти нацистської Німеччини. Він буцімто вирішує шпигувати на Кремль через те, що США надають Україні військову допомогу для протистояння повномасштабному вторгненню Росії.
"Знаємо, що у Сполучених Штатах є багато справжніх патріотів, які не приймають підтримки корумпованої політичної кліки у Києві", - йдеться у відео.
- У грудні минулого року Федеральне бюро розслідувань США звинуватило росіянку Номму Зарубіну, яка проживає в Нью-Йорку, у наданні неправдивих свідчень з приводу її зв'язків з російськими спецслужбами.
- У 2019 році засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна повернулася в РФ. Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.
- Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. Пізніше Бутіній скоротили термін покарання, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня. Пізніше вона отримала крісло в Держдумі РФ, а також веде ток-шоу на пропагандистському телебаченні.