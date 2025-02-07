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​Росіяни записали "відповідь ЦРУ", в якій закликали американців шпигувати на Кремль і ГРУ

Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила відповідь на ролик американської розвідки, яка зверталася росіян у 2023 році.

​Росіяни записали "відповідь ЦРУ", в якій закликали американців шпигувати на Кремль і ГРУ
Ілюстративне фото
Фото: calcalistech.com

Росія закликала американців шпигувати на користь Кремля. Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила відео - відповідь на ролик американської розвідки, яка зверталася росіян у 2023 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У 2023 році ЦРУ опублікувало у соцмережах відео російською мовою із закликом про співпрацю до росіян, які розчаровані у керівництві країни. На відео герой розповідає, що в минулому був десантником, а потім приєднався до військової розвідувальної служби ГРУ, щоб служити своїй країні. 

"Але я швидко зрозумів, що справжній ворог всередині неї самої... Верхівка продала країну за палаци та яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю та стріляють із допотопної зброї... Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу. А еліти в неймовірно дорогих годинниках скорочують час, поки корупція та кумівство з’їдають мою країну зсередини", - каже він.

У відповідь Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила своє відео, в якому називає зусилля американців "незграбними спробами вербування російських громадян" і закликає американців зв'язуватись з російським розвідувальним відомством через закриті канали зв'язку.

У ролику під назвою "Твій вибір. Разом за Правду" зображено "американця", який нібито згадує про те, як його дід воював у Другій світовій разом із радянськими солдатами проти нацистської Німеччини. Він буцімто вирішує шпигувати на Кремль через те, що США надають Україні військову допомогу для протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

"Знаємо, що у Сполучених Штатах є багато справжніх патріотів, які не приймають підтримки корумпованої політичної кліки у Києві", - йдеться у відео. 

  • У грудні минулого року Федеральне бюро розслідувань США звинуватило росіянку Номму Зарубіну, яка проживає в Нью-Йорку, у наданні неправдивих свідчень з приводу її зв'язків з російськими спецслужбами.
  • У 2019 році засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна повернулася в РФ. Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.
  • Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. Пізніше Бутіній скоротили термін покарання, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня. Пізніше вона отримала крісло в Держдумі РФ, а також веде ток-шоу на пропагандистському телебаченні.
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