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Українці організували мітинг у Вашингтоні проти російських пасторів

Прокремлівські клірики опилися у списку запрошених на Молитовний сніданок.

Українці організували мітинг у Вашингтоні проти російських пасторів
Мітинг українців у Вашингтоні
Фото: Голос Америки

Українська громада столиці США Вашингтона у четвер вийшла на акцію протесту з вимогою не допустити участі російських релігійних діячів у Молитовному сніданку - традиційному заході за участі президента, конгресменів, сенаторів та духовних лідерів. 

Як пише "Голос Америки", наші співвітчизники зібралися біля готелю "Гілтон", де має відбутися саміт Міжнародної релігійної свободи. У руках українські активісти тримали плакати з нагадуванням, що росіяни вбили, за різними даними, від 50 до 70 священників в Україні за час війни, а також знищили понад 630 культових споруд. 

До списку запрошених на Молитовний сніданок у США потрапили російські євангелістські пастори Сергій Ряховський та Дмитро Шатров, які не лише входять до релігійних рад при "президенті" та парламенті РФ, але й відверто підтримували російську агресію та хизувалися участю своїх вірян у війні проти України. 

Українці вимагають заборонити таким "псевдоклірикам" в'їзд до США, відкликати їхні візи та застосувати фінансові санкції через співучасть у військових злочинах. 

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