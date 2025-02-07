Українці організували мітинг у Вашингтоні проти російських пасторів

Українська громада столиці США Вашингтона у четвер вийшла на акцію протесту з вимогою не допустити участі російських релігійних діячів у Молитовному сніданку - традиційному заході за участі президента, конгресменів, сенаторів та духовних лідерів.

Як пише "Голос Америки", наші співвітчизники зібралися біля готелю "Гілтон", де має відбутися саміт Міжнародної релігійної свободи. У руках українські активісти тримали плакати з нагадуванням, що росіяни вбили, за різними даними, від 50 до 70 священників в Україні за час війни, а також знищили понад 630 культових споруд.

До списку запрошених на Молитовний сніданок у США потрапили російські євангелістські пастори Сергій Ряховський та Дмитро Шатров, які не лише входять до релігійних рад при "президенті" та парламенті РФ, але й відверто підтримували російську агресію та хизувалися участю своїх вірян у війні проти України.

Українці вимагають заборонити таким "псевдоклірикам" в'їзд до США, відкликати їхні візи та застосувати фінансові санкції через співучасть у військових злочинах.