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Окупанти стверджують, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях

Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані “іноземцями”.

Окупанти стверджують, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

МВС РФ запевнило, що на тимчасово окупованих територіях України закінчився процес паспортизації населення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Так, за словами заступника міністра внутрішніх справ РФ Олександра Горового, протягом 2024 року на ТОТ сходу та півдня України “успішно завершено” видачу російських паспортів. При цьому в цій заяві не згадувався анексований АР Крим, що свідчить про відокремлення цього регіону від загального процесу паспортизації”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані “іноземцями”, отже окупаційна адміністрація матиме формальне підґрунтя для масових депортацій або інших форм репресій щодо таких осіб. 

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За встановленими в РФ правилами, “іноземці” можуть перебувати на території Росії не більше 90 днів. Після цього їх можуть примусово відправити вглиб РФ, або затримати для проведення додаткового тиску.

Таким чином, примусова паспортизація є й способом обліку населення на ТОТ, ці дані Росія має намір використати для подальшого проведення мобілізаційних заходів.

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