Головне за четвер, 6 лютого: майже 90 боєзіткнень, перші винищувачі Mirage 2000 в Україні

Бойові дії на Донеччині, 89 бойових зіткнень, ворожі обстріли, правила для ТЦК і СП, спростування Келлога. Яким запам’ятається 1079-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 лютого відбулося 89 бойових зіткнень.

Майже третина боєзіткнень з початку дня відбувалась на Покровському напрямку (28).

На Лиманському напрямку відбулося 18 боєзіткнень, ще 13 - на Торецькому.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 лютого – в новині.

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на соцплатформі X.

Лекорню не уточнив кількість літаків, які Париж передав Києву. “6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну”, ‒ написав міністр.

Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, а тепер братимуть участь у захисті українського неба.

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди учасникам військової операції в Курській області РФ, яка почалася пів року тому, а також надав українське громадянство військовослужбовцям з Білорусі та Росії.

"Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу «мир завдяки силі»", - повідомив Зеленський у Telegram.

Подробиці – в новині.

Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Робота має бути завершена до кінця лютого. Він також наголосив, що вже зараз всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, а висновки – робляться. Натомість ворог продовжує розбурхувати ситуацію.

Докладніше – в новині.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики.

Так у ДСНС відреагували на появу ворожої дезінформації у Signal про те, що держслужба нібито дуже скорочує штат.

«Деяким користувачам месенджеру Signal з українськими номерами надійшли повідомлення нібито від ДСНС України із інформацією про значне скорочення кількості працівників служби і необхідність громадянам самостійно ліквідувати пожежі та інші надзвичайні ситуації. Повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала цих повідомлень та не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики», - наголосили в ДСНС.

Відомство запевняє, що працює у штатному режимі і реагує на всі виклики громадян.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог спростував інформацію, що 14-16 лютого на Мюнхенській безпековій конференції він має представити план завершення війни між Росією та Україною.

“Раніше інше медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, ми не будемо цього робити”, – заявив Келлог в ефірі телеканалу Newsmax.

"Людина, яка представить "мирний план", – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня", – сказав Келлог.

Словацька компанія SPP з 1 лютого почала імпортувати російський газ через газопровід "Турецький потік". Очікується, що поставки подвояться з квітня.

В інтервʼю виданню Dennik голова компанії Войтех Ференч заявив, що не планує розривати контракт з російським "Газпромом", який діє до 2034 року. Він також сказав, що транспортування неросійського газу коштуватиме на 90 мільйонів євро дорожче, через підвищену, за його словами, плату за транзит.

Раніше Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування на початку року після завершення відповідного контракту з "Газпромом".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!