Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Співробітники Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які "здійснюють розслідування проти американських громадян чи союзників США", відтепер підлягають фінансовим та візовим обмеженням. Відповідний санкційний указ підписав Дональд Трамп.
Як інформує BBC, республіканець звинуватив суд у "нелегітимних та необґрунтованих діях щодо США та Ізраїлю" та "створенні небезпечного прецеденту шляхом ганебного аморального прирівнювання Ізраїлю до терористів ХАМАС".
У Білому домі вважають, що суд намагається підірвати здатність союзників США до самооборони, при цьому ігноруючи злочини Ірану та антиізраїльських організацій та угруповань.
У Міжнародному кримінальному суді санкції з боку США назвали "неприйнятною спробою втрутитися у верховенство права та підірвати незалежність, прозорість та нейтральність суду".
- США обурила видача Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через буцімто вчинення ним військових злочинів.
- Конгрес США намагався запровадити санкції проти МКС шляхом ухвалення закону, але його заблокували демократи у Сенаті.
- Ні США, ні Ізраїль не є підписантами Римського статуту та не визнають юрисдикцію МКС на своїх громадян.