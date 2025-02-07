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Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США вважає його дії щодо Штатів та Ізраїлю нелегітимними. 

Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Співробітники Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які "здійснюють розслідування проти американських громадян чи союзників США", відтепер підлягають фінансовим та візовим обмеженням. Відповідний санкційний указ підписав Дональд Трамп.

Як інформує BBC, республіканець звинуватив суд у "нелегітимних та необґрунтованих діях щодо США та Ізраїлю" та "створенні небезпечного прецеденту шляхом ганебного аморального прирівнювання Ізраїлю до терористів ХАМАС". 

У Білому домі вважають, що суд намагається підірвати здатність союзників США до самооборони, при цьому ігноруючи злочини Ірану та антиізраїльських організацій та угруповань. 

У Міжнародному кримінальному суді санкції з боку США назвали "неприйнятною спробою втрутитися у верховенство права та підірвати незалежність, прозорість та нейтральність суду". 

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