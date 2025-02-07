Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США вважає його дії щодо Штатів та Ізраїлю нелегітимними.

Співробітники Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які "здійснюють розслідування проти американських громадян чи союзників США", відтепер підлягають фінансовим та візовим обмеженням. Відповідний санкційний указ підписав Дональд Трамп.

Як інформує BBC, республіканець звинуватив суд у "нелегітимних та необґрунтованих діях щодо США та Ізраїлю" та "створенні небезпечного прецеденту шляхом ганебного аморального прирівнювання Ізраїлю до терористів ХАМАС".

У Білому домі вважають, що суд намагається підірвати здатність союзників США до самооборони, при цьому ігноруючи злочини Ірану та антиізраїльських організацій та угруповань.

У Міжнародному кримінальному суді санкції з боку США назвали "неприйнятною спробою втрутитися у верховенство права та підірвати незалежність, прозорість та нейтральність суду".