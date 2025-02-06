До парламенту Фінляндії подали законопроєкт, що обмежує операції з нерухомістю для росіян

Дозвіл на придбання нерухомості не буде надано особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

6 лютого 2025 року уряд Фінляндії вніс до парламенту подання про заборону придбання нерухомості іноземцями.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Зокрема, дозвіл на придбання нерухомості не буде надано особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Крім того, заборона поширюватиметься на юридичну особу, яка зареєстрована на території такої держави або належить громадянину чи юридичній особі такої держави або перебуває під впливом такої держави.

“Цей законопроект обмежує операції з нерухомістю росіян. Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а нерухомість є одним із засобів ворожого впливу. Загрози можуть бути спрямовані на економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, безпеку постачання або здатність держави забезпечити безпеку населення. Ми зробили цей законопроект, тому що хочемо зменшити всі можливі ризики для безпеки фінів”, – зазначив міністр оборони Фнляндії Антті Хаккянен.

Очікується, що заборона на придбання нерухомості зменшить кількість заявок на отримання дозволу від громадян країни, на яку поширюється заборона. Це, в свою чергу, дасть владі більше ресурсів для обробки дозволів і більш ретельного розслідування справ.

Водночас це не застосовуватиметься до осіб, які мають дійсний дозвіл на постійне проживання у Фінляндії або дозвіл на постійне проживання в ЄС для громадянина третьої країни, виданий Фінляндією.

У цьому випадку особа зможе придбати нерухомість у Фінляндії, якщо міноборони надасть дозвіл на придбання.