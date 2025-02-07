Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"

Американські сенатори надали згоду на призначення директором Офісу з управління та бюджету Білого дому радикального політика, одного з авторів скандального документа "Проєкт 2025" Расселла Воута.

Як пише Associated Press, розгляд його кандидатури видався поки найбільш драматичним серед усіх чиновників, номінованих Дональдом Трампом. Демократи так сильно прагнули не допустити голосування, що навіть провели 30-годинний марафон виступів, усю ніч та увесь день виголошуючи у Сенаті промови.

Не допомогло: республіканська сенаторка Ешлі Муді, яка головувала на засіданні, винесла питання призначення Воута на розгляд. Демократи спробували затягнути процес ще більше, викрикуючи пояснення свого вибору після кожного оголошеного "ні", але Муді припинила галас, нагадавши, що дебати під час голосування заборонені.

У результаті з перевагою 53-47 чітко за партійними лініями Воут отримав підтримку верхньої палати Конгресу. Лідер демократичної меншості Чак Шумер заявив, що "погодження найбільш небезпечного кандидата з найбільш радикальною програмою в найважливішу агенцію у Вашингтоні - це потрійний удар по робочому класу Америки".

Очільник бюджетного офісу Білого дому має досить широкі повноваження у визначенні та реалізації цілей політики президента США. Його називають "нервовим центром" Вашингтона.

Воут був одним із архітекторів "Проєкту 2025" - плану з реформування державної влади у Сполучених Штатах в бік посилення позицій президента, викорінення інших ідеологій, окрім консервативної християнської етики, та фактичного знищення бюрократичного апарату.