Трамп оприлюднив "останнє попередження" ХАМАСу щодо звільнення заручників

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що "востаннє попереджає" палестинське угруповання ХАМАС щодо необхідності негайного звільнення усіх ізраїльських заручників та повернення тіл загиблих.

Як пише BBC, республіканець стверджує, що в разі відмови він "дасть Ізраїлю все потрібне для завершення роботи, і жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, бо буде пекло". Трамп також закликав лідерів терористів "залишити Газу, поки у вас ще є шанс" і попередив цивільне населення Смуги про "прекрасне майбутнє, яке на них чекає, якщо вони не утримуватимуть заручників - бо інакше помруть".

Заява президента була опублікована на тлі підтвердження фактів прямих переговорів між Вашингтоном та ХАМАСом. У Білому домі повідомили, що мали місце два епізоди спілкування з представниками угруповання щодо звільнення заручників. Попередньо США проконсультувалися щодо цього питання з Ізраїлем.

За оцінками Ізраїлю, ХАМАС досі утримує 59 заручників, щонайменше 24 з них мають бути живими. Серед ув'язнених в Газі є громадяни Сполучених Штатів.