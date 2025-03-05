​Макрон пропонує дебати про захист європейських союзників силами ядерного стримування Франції

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує “дебати про захист союзників європейського континенту” силами ядерного стримування Франції.

Про це повідомляє Le Monde.

“Відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини, я вирішив відкрити стратегічну дискусію про захист за допомогою нашого стримування наших союзників на європейському континенті”, - сказав Макрон.

Водночас він уточнив - “що б не сталося, рішення завжди було і залишатиметься в руках президента Республіки”.

Макрон також нагадав, що сили ядерного стримування Франції з 1964 року відігравали роль у збереженні миру та безпеки в Європі.