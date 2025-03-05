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​Макрон пропонує дебати про захист європейських союзників силами ядерного стримування Франції

Рішення щодо цього залишатиметься в руках президента Франції.

​Макрон пропонує дебати про захист європейських союзників силами ядерного стримування Франції
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує “дебати про захист союзників європейського континенту” силами ядерного стримування Франції.

Про це повідомляє Le Monde.

“Відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини, я вирішив відкрити стратегічну дискусію про захист за допомогою нашого стримування наших союзників на європейському континенті”, - сказав Макрон.

Водночас він уточнив - “що б не сталося, рішення завжди було і залишатиметься в руках президента Республіки”.

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Макрон також нагадав, що сили ядерного стримування Франції з 1964 року відігравали роль у збереженні миру та безпеки в Європі.

  • Союзники повинні допомагати Україні доти, поки вона не зможе домовитися про надійний мир із РФ, наголосив президент Франції Еммануель Макрон.
  • Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Парижі з начальниками генеральних штабів тих країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні.
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