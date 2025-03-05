Макрон: Україні треба допомагати, поки вона не домовиться про надійний мир із Росією

«Мир не може бути укладений за будь-яку ціну і під диктатом Росії», - наголосив президент.

Союзники повинні допомагати Україні доти, поки вона не зможе домовитися про надійний мир із РФ.

Таку думку озвучив у своєму зверненні до нації президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Monde.

«Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір доти, доки вони не зможуть домовитися про міцний мир з Росією... Мир не може бути укладений за будь-яку ціну і під диктатом Росії», - заявив Макрон.

На думку французького президента, мир не може означати капітуляцію України.

Макрон нагадав, про те, що Мінську годи були провальними.

«Ми не повинні забувати, що Росія розпочала вторгнення в Україну у 2014 році і що потім ми домовилися про припинення вогню у Мінську. І та ж Росія не дотримувалася цього припинення вогню, і ми не змогли зберегти баланс через відсутність твердих гарантій», - сказав французький президент.

За словами Макрона, цей прецедент дискредитує слово Кремля.

«Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир та безпеку для себе, і це відповідає нашим інтересам та інтересам безпеки європейського континенту. Саме над цим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями», - зауважив президент Франції.