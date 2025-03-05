Гренландія і Данія відреагували на претензії Трампа щодо острова

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і глава уряду Гренландії Муте Егеде прокоментували нову заяву президента США Дональда Трампа про те, аби приєднати острів до Штатів.

«Глава уряду Гренландії чітко дав зрозуміти, що Гренландія не продається... Гренландія нічого не хоче, крім як бути Гренландією», - сказала Фредеріксен у коментарі телеканалу TV 2.

Егеде заявив, що «Гренландія наша».

«Ми не хочемо бути ані американцями, ані данцями. Ми гренландці. Американці та їхній лідер мають це зрозуміти. Ми не продаємось і нас не можна взяти. Тому що наше майбутнє вирішуємо ми, жителі Гренландії», - заявив прем’єр-міністр.