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Гренландія і Данія відреагували на претензії Трампа щодо острова

"Наше майбутнє вирішуємо ми, жителі Гренландії", - заявив глава тамтешнього уряду.

Гренландія і Данія відреагували на претензії Трампа щодо острова
Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і глава уряду Гренландії Муте Егеде прокоментували нову заяву президента США Дональда Трампа про те, аби приєднати острів до Штатів.

«Глава уряду Гренландії чітко дав зрозуміти, що Гренландія не продається... Гренландія нічого не хоче, крім як бути Гренландією», - сказала Фредеріксен у коментарі телеканалу TV 2.

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Егеде заявив, що «Гренландія наша». 

«Ми не хочемо бути ані американцями, ані данцями. Ми гренландці. Американці та їхній лідер мають це зрозуміти. Ми не продаємось і нас не можна взяти. Тому що наше майбутнє вирішуємо ми, жителі Гренландії», - заявив прем’єр-міністр.

  • Дональд Трамп вперше після свого повернення до Білого дому звернувся у Капітолії до обох палат Конгресу. У виступі від згадав про острів. «Моє послання народу Гренландії: ми поважаємо ваше право визначати майбутнє, і будемо раді, якщо ви оберете бути зі Сполученими Штатами. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки».
  • У лютому 200 000 данців підписали жартівливу петицію про купівлю Каліфорнії - не надто улюбленого Трампом штату.
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