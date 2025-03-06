Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив про звільнення з посади посла у Великій Британії Філа Гоффа, який дозволив собі критичні висловлювання на адресу президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, під час панельної дискусії у Лондоні за участі міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен посол звернув увагу на контраст між бажанням Трампа поліпшити відносини з Росією та підходом колишнього прем'єр-міністра Сполученого Королівства Вінстона Черчилля до протистояння з нацистською Німеччиною.

Гофф нагадав, що Трамп наказав повернути до Овального кабінету бюст Черчилля, але зауважив, що республіканець "навряд справді розуміє історію".

В новозеландському уряді цей коментар назвали "глибоким розчаруванням" та поквапилися запевнити, що він не відображає ставлення влади країни до Трампа. Посол за свої слова поплатився роботою.