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У Мозамбіку поліція розстріляла марш опозиції

Постраждали щонайменше 16 людей.

У Мозамбіку поліція розстріляла марш опозиції
Вуличні протести в Мозамбіку
Фото: EPA/UPG

В африканській державі Мозамбік правоохоронці розстріляли з бойової зброї учасників антипрезидентського протесту в столиці Мапуто.

Як пише Deutsche Welle, поліція відкрила вогонь, щоб розігнати мітинг на підтримку опозиційного лідера Венансіо Мондлана. 

На думку його прихильників, у Мондлана вкрали перемогу на виборах глави держави минулого року - президентом був оголошений Даніель Чапо, що призвело до вибуху насильства на вулицях мозамбіцьких міст. Демократичні країни світу назвали вибори "такими, що не відповідають принципам волевиявлення та прозорості". 

У середу Чапо мав підписати угоду зі своїми політичними опонентами щодо припинення акцій непокори - але Мондлана не запросили до участі у переговорах, що змусило опозиціонерів вийти на марш. 

Внаслідок дій поліції постраждали щонайменше 16 людей. Загалом з початку протестів було вбито близько 100 громадян. 

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