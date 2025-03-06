У Мозамбіку поліція розстріляла марш опозиції

В африканській державі Мозамбік правоохоронці розстріляли з бойової зброї учасників антипрезидентського протесту в столиці Мапуто.

Як пише Deutsche Welle, поліція відкрила вогонь, щоб розігнати мітинг на підтримку опозиційного лідера Венансіо Мондлана.

На думку його прихильників, у Мондлана вкрали перемогу на виборах глави держави минулого року - президентом був оголошений Даніель Чапо, що призвело до вибуху насильства на вулицях мозамбіцьких міст. Демократичні країни світу назвали вибори "такими, що не відповідають принципам волевиявлення та прозорості".

У середу Чапо мав підписати угоду зі своїми політичними опонентами щодо припинення акцій непокори - але Мондлана не запросили до участі у переговорах, що змусило опозиціонерів вийти на марш.

Внаслідок дій поліції постраждали щонайменше 16 людей. Загалом з початку протестів було вбито близько 100 громадян.