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У Японії стався вибух на заводі, який виробляє автозапчастини для Toyota. Є загиблий

Вибухнув пилозбірник на заводі Фудзіока.

У Японії стався вибух на заводі, який виробляє автозапчастини для Toyota. Є загиблий
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/imago

Унаслідок вибуху на заводі Chuo Spring Co в центральному місті Японії Toyota загинула людина, двоє отримали поранення, пише DW з посиланням на чиновників.

Завод, де стався вибух, виробляє автозапчастини та постачає товари для Toyota Motor.

Представник пожежної служби розповів, що вибухнув пилозбірник на заводі Фудзіока.

Японські телекомпанії Chubu-Nippon Broadcasting і Nagoya Broadcasting Network повідомили, що місцева пожежна служба отримала екстрений виклик із повідомленням, що “вибухнув пилозбірник” і “дах відірвався”.

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Керівництво Toyota Motors і Chuo Spring визнало факт вибуху, але подробиць інциденту немає.

Подібний вибух стався на заводі в 2023 році, що змусило автовиробника частково призупинити виробництво на кількох заводах.

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