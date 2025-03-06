У Японії стався вибух на заводі, який виробляє автозапчастини для Toyota. Є загиблий

Унаслідок вибуху на заводі Chuo Spring Co в центральному місті Японії Toyota загинула людина, двоє отримали поранення, пише DW з посиланням на чиновників.

Завод, де стався вибух, виробляє автозапчастини та постачає товари для Toyota Motor.

Представник пожежної служби розповів, що вибухнув пилозбірник на заводі Фудзіока.

Японські телекомпанії Chubu-Nippon Broadcasting і Nagoya Broadcasting Network повідомили, що місцева пожежна служба отримала екстрений виклик із повідомленням, що “вибухнув пилозбірник” і “дах відірвався”.

Керівництво Toyota Motors і Chuo Spring визнало факт вибуху, але подробиць інциденту немає.

Подібний вибух стався на заводі в 2023 році, що змусило автовиробника частково призупинити виробництво на кількох заводах.