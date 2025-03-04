Уже три роки один з найвідоміших екопарків країни «Фельдман Екопарк», що на Харківщині, страждає від ворожих обстрілів. До війни він був домівкою для пʼяти тисяч тварин. Зараз їх залишилося удвічі менше. Працівники парку щоденно працюють над реабілітацією його жителів, які потерпають від війни й обстрілів, і відновленням інфраструктури. Кореспондент LB.ua побував на місці відразу після чергового прильоту.

Фото: Ксенія Новицька

Вночі було три вибухи

Потрощені вольєри. Вирви в землі від уламків. Перелякані козочки збилися в зграйку. Працівники екопарку прибирають наслідки прильотів.

У ніч на 3 березня на території парку пролунало три вибухи, розповідає Іван Достов, директор ГО “Фельдман Екопарк”.

“Це було приблизно о 1-й, 1:40 і 2:45 ночі. Два — це прямі влучання безпілотника типу “Шахед” по території шелтеру, де перебували наші тварини. На жаль, дві контактні козочки загинули, одна з них була вагітною. Ще пʼятеро мають контузії”, — каже він.

Фото: Ксенія Новицька

Фото: Ксенія Новицька

Фото: Ксенія Новицька

У результаті прильотів пошкоджені вольєри для тварин, дахи будівель, вибиті вікна, перебиті перегородки між тваринами.

“Я не розумію логіки, якщо можна так сказати. Навіщо стріляти, запускати “шахеди” по території, де живуть тварини, куди приходять діти? Це одна з найпопулярніших локацій на території екопарку, бо ви самі бачите, як ці кози, бачачи людей, стають на задні лапки та чекають від вас смаколиків”, — додає Іван Достов.

Фото: Ксенія Новицька

Фото: Ксенія Новицька

Фото: Ксенія Новицька

Частина тварин живе в евакуації

Наразі в екопарку проживає 2640 тварин. До війни ця цифра була удвічі більша — 5 тисяч. На початку повномасштабного вторгнення у 2022-му, коли були обстріли та росіяни сунули на Харків, екопарк опинився під постійними атаками. Тоді, навесні 2022 року, тварин евакуювали. Частина тварин досі перебуває по всій території України — Одеса, Рівне, Ковалівка, Закарпаття та інші регіони, розповідає директор.

“У Ковалівці, в екопарку, багато наших птахів, тварин — починаючи від марабу і закінчуючи папугами та мавпами. В Харківському зоопарку залишилися ягуари, а також пара та дитя шимпанзе. Ми намагаємося евакуювати на якийсь період наших тварин, проте, власники парків хочуть, аби вони лишалися там назавжди. Ми розуміємо, що деякі наші тварини вже не повернуться назад. Наприклад, ведмеді, яких ми віддали на Закарпаття у закриті парки”, — розповів директор екопарку.

Фото: надано пресслужбою екопарку

Фото: надано пресслужбою екопарку

Проте, він запевняє, що питання навіть не в тому, що вони віддають тварин з розуміння, що деяких екземплярів їм вже ніколи не привезти в Україну. А в тому, що ці тварини є для них рідними.

“Якби хтось бачив, як раділи наші шимпанзе, коли ми їх забирали назад з Харківського зоопарку, де були чудові умови тримання. Але тут — їхній дім”, — розповідає І.Достов.

Також Іван додав, що не всі парки та зоопарки готові прийняти їх тварин у такому складі, як вони живуть.

За його словами, “Фельдман Екопарк” має, мабуть, не найбільшу колекцію приматів в Україні - сім шимпанзе та чотири орангутанги.

“Вони живуть тут зграями та розмножуються так роками. Наразі, ми не знайшли такого зоопарку, який би міг їх усіх забрати”, — говорить директор.

Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку Фото: надано пресслужбою екопарку

Збитки такі великі, що їх вже не рахують

Оскільки це не перший приліт по території парку, багато що неможливо вже відновити. Так, минулого року було повністю відремонтовано стайню. За тиждень після закінчення ремонтних робіт туди влучив “шахед”. Вона згоріла повністю, а разом з нею і двоповерховий гостьовий будиночок для людей, які приїздили з-за кордону.

“Також розбитий і відомий розплідник “Санта Хаус Фельдман”. Перед зимою в результаті чергового обстрілу знищено сховище для сіна. Відповідно — і всі запаси сіна. Але нам вдалося і відновити за цей час немало. Проте, збитків так багато, що ми перестали їх рахувати. Навряд чи нам вдасться колись це порахувати”, — сказав директор екопарку.

Фото: Ксенія Новицька

Фото: Ксенія Новицька

Працюють для відвідувачів більше онлайн

Через постійні обстріли Харкова, колектив “Фельдман Екопарк” дуже обережно приймає відвідувачів. За словами І.Достова, вони перейшли в режим “онлайн”.

“Ми робимо тематичний контент для наших соціальних мереж, — розповів він. — Та люди приїжджають. Звісно, ми не можемо заборонити їм гуляти тут, але планових екскурсій ми не проводимо”.

І в той же час, коли працівники екопарку прибирають наслідки чергового злочину з боку Росії, біля входу на територію парку стоять машини, на яких приїхали відвідувачі.

Фото: Ксенія Новицька