Розслідувачі дізналися, що на тілі Вікторії Рощиної були ножові поранення, вона важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка потрапила у російський полон влітку 2023 року, жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Останнє завдання Віки».

Українська журналістка Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.

Згодом стало відомо, що Вікторію Рощину утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ. А вже у жовтні 2024 року міноборони РФ надіслало її батьку – Володимиру Рощину – лист про те, що Вікторія померла у полоні.

Журналісти «Слідства.Інфо» разом з організацією «Репортери без кордонів» та колегами з медіа «Суспільне» і «Ґрати» з’ясували, що росіяни спочатку схопили Вікторію і утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог.

За словами Ірини Діденко, старшої групи прокурорів Офісу генерального прокурора у справі Рощиної, українську журналістку тримали у вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

«Слідство.Інфо» отримало свідчення співкамерниці Вікторії, ім’я якої журналісти не вказують з міркувань безпеки, про те, що з нею відбувалося у катівнях та Таганрозькому СІЗО №2.

Зі слів Віки жінка розповіла, що журналістку утримували спочатку в Енергодарі (розслідувачі підтвердили цю інформацію також з іншого джерела), потім – у Мелітополі. Йдеться про несанкціоновані місця утримання громадян, облаштовані росіянами на окупованих українських землях.

Свідка з Таганрозького СІЗО розповіла, що Вікторію катували. На тілі журналістки були ножові рани, з якими вона прибула після утримання в окупації.

«Я бачила на її тілі декілька рубців – точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три», – переповідає слова Віки її співкамерниця з Таганрозького СІЗО.

Крім ножових порізів, Вікторію також катували струмом.

«Знаю, що струмом [катували] не один раз. І вона не говорила, скільки разів, але казала, що була вся синя», – пригадує полонена співкамерниця Віки, уточнюючи, що струм могли підʼєднувати Вікторії до вух.

З часом журналістка почала стрімко худнути. Вікторія відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу.

Коли працівники СІЗО помітили, що Вікторія худне, до неї в камеру приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди. Вона весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли, або депортували.

«Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки тоді так могла встати», – розповідає співкамерниця Віки.

Зі слів свідки, під час їх утримання була перевірка російським омбудсменом. Вікторію ховали від перевірки і переводили на інший поверх у зачинену кімнату.

Востаннє Віку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.