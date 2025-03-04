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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1551 людину, у тому числі 3 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 3 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 березня.

Покровський район. У Покровську загинула людина, 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Гришиному.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін. У Слов'янську пошкоджено 7 будинків і виробниче приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, гараж, 4 лінії електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

 

Вранці Генштаб повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора.

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