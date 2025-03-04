Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі за добу від російської агресії 1 людина загинула і 1 отримала поранення

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.

На Запоріжжі за добу від російської агресії 1 людина загинула і 1 отримала поранення
Фото: Запорізька ОВА

На Запоріжжя за добу від російської агресії 1 людина загинула і 1 отримала поранення.

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Іван Федоров. 

49-річний чоловік загинув, 46-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району

Загалом  упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці.

382 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

7 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 

111 артобстрілів завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies