На Запоріжжі за добу від російської агресії 1 людина загинула і 1 отримала поранення

На Запоріжжя за добу від російської агресії 1 людина загинула і 1 отримала поранення.

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Іван Федоров.

49-річний чоловік загинув, 46-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці.

382 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

111 артобстрілів завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.