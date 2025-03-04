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На дослідження пошкоджень арки НБК в Чорнобилі спрямовують 400 тисяч євро

Кошти скеровують на експертну оцінку наслідків влучання російського БпЛА в захисну оболонку Арки.

На дослідження пошкоджень арки НБК в Чорнобилі спрямовують 400 тисяч євро
Пробоїна у саркофазі на Чорнобильській АЕС.
Фото: Фейсбук Світлани Гринчук

400 тисяч євро виділяють на дослідження пошкодження Арки НБК у Чорнобилі після російської дронової атаки.

Як повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, кошти виділяють із адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Таке рішення прийняли під час позачергового засідання Асамблеї рахунку спільно ЄБРР, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та ДАЗВ - Державним агентством України з управління зоною відчуження. 

"Це – перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки", – зазначила Гринчук.

За її словами, із партнерами обговорили попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

"Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик", наголосила міністерка і додала, що є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. 

  • Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. 
  • На думку Зеленського, росіяни умисне завдали удару по Чорнобилі, оскільки дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • Більше про це – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки". 
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