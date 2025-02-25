На ЧАЕС усе ще гасять осередки тління внаслідок атаки російського дрона

Радіаційний стан у зоні відчуження залишається стабільним.

робота рятувальників на ЧАЕС

Станом на 16:30 25 лютого на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС продовжують роботи з виявлення та ліквідації осередків тління.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Для робіт використовують дрони.

Водночас тривають роботи з часткового розкривання конструкцій для кращого доступу до вогнищ.

По обшивці аркового склепіння нового безпечного конфайнменту (НБК) проклали сім робочих ліній, аби гасити тліючі ділянки.

До рятувальної операції залучили ДСНС, включаючи спеціалізовані групи верхолазів. Додатковий особовий склад ДСНС перебуває в стані готовності.

Згідно з офіційними даними, радіаційний стан у зоні відчуження залишається стабільним, без погіршення показників.