За даними слідства, посадовець не забезпечував належну охорону території, не вживав заходів протипожежної безпеки та не контролював накопичення біогазу.

За процесуального керівництва Біляївської окружної прокуратури на Одещині директор комунального підприємства отримав підозру у забрудненні повітря небезпечними речовинами через пожежі на полігоні відходів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець, відповідальний за експлуатацію полігону твердих побутових відходів, систематично нехтував своїми обов’язками. Він не забезпечував належну охорону території, не вживав заходів протипожежної безпеки та не контролював накопичення біогазу.

У червні 2023 року через ці порушення на полігоні сталася масштабна пожежа, що тривала 11 днів. Вогонь спричинив викид біогазу та інших небезпечних речовин у повітря на площі понад 1 га. У вересні сталася нова пожежа, яка через суху погоду та сильний вітер швидко поширилася на 0,28 га. Ліквідувати її вдалося лише через 9 годин.

Обидві пожежі призвели до значного забруднення повітря. Загальна сума екологічної шкоди перевищила 4,7 млн грн.