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Повітряні сили вночі та зранку збили 6 ракет та 133 безпілотники

Водночас 79 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені).

Повітряні сили вночі та зранку збили 6 ракет та 133 безпілотники
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 25 лютого, із 19:00 24 лютого, противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, повідомляють Повітряні сили. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

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