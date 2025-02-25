У ніч на 25 лютого, із 19:00 24 лютого, противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, повідомляють Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.